بيان عاجل بشأن معاناة ذوي الإعاقة في محطات القطارات وضرورة تأهيلها

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
تقدمت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن معاناة ذوي الإعاقة في قطارات السكك الحديدية وضرورة تأهيلها لتناسب ظروفهم، لا سيما في القطارات.

ولفتت فهيم، في بيانه، أن مصر يوجد بها ما بين ١٢ مليونا و١٥ مليونا من ذوي الإعاقة، ورغم تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بهم، ورفع درجات الاهتمام بهم إلى أقصى درجة إلا أن هناك معاناة شديدة يواجهونها وخاصة في القطارات.

وأشارت، إلى أن المادة ٢٠ من الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة التي وقعت عليها مصر، تنص على الحق في استعمال وسائل النقل العامة مجانا أو بتكلفة رمزية، والتي يجب تزويدها بالتجهيزات الفنية المساعدة على استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة أنواع الإعاقة لهم بسهولة ويسر، كما أن القانون المصري يؤكد أنه من حق الأشخاص ذوي الإعاقة تسهيل حركته عبر وسائل مواصلات مهيأة وأبنية ومرافق عامة ومنشآت تكون بمواصفات هندسية متطابقة مع المعايير الواردة في كود البناء للمنشآت الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابعت: الأشخاص ذوي الإعاقة يُعاملون بنظام نصف ثمن التذكرة وليس مجانا، بما يعني مخالفة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، فضلا عن معاناتهم في الوصول إلى شباك التذاكر داخل محطات القطارات نتيجة عدم تمهيد طريق لدخولهم ووصلواهم للشباك مما يضطرهم للصعود إلى القطار بدون تذكرة وتحصيل الكمسري للأجرة مضافة إليها الغرامة الكاملة.

ولفتت أن وسائل المواصلات غير مؤهلة لذوي الإعاقة، فلكى يرغب المعاقون في صعود الأتوبيس أو التحرك عبر وسائل النقل، يواجه الكثير من الصعوبات التى تتصل بعدم قدرته على ذلك، وهذا يتطلب أن تكون هناك تهيئة للمرافق العامة والمواصلات ليكون ذوى الإعاقة قادرين على صعود الأرصفة بالقطارات والمواصلات.

وطالبت بتدعيم القطارات بمقاعد تلبّي قدرات ووضع ذوي الاحتياجات الخاصة، والبحث عن معايير علمية وعملية لتوفير الأمان لهم، بجانب تخصيص عرفة من كل قطار سهلة الصعود، ومتساوية مع مستوى الرصيف بحيث يسهل لذوي الإعاقة الصعود بالكراسي بسهولة وعدم الحاجة إلى حملهم بواسطة أشخاص أخرين مما يمثل عبء عليهم.

كما طالبت بالبحث عن آلية لمساندة ذوي الإعاقة خاصة في وسائل المواصلات والحرص على مراعاة ظروفهم التزاما بنص القانون وكذلك التزاما بحقهم على الدولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ذوي الاحتياجات الخاصة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عقبة جديدة.. تجبر ميسي على البقاء في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة رحيل فايلر لتدريب بيراميدز

منذ أقل من ساعة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ ساعة و نصف

برشلونة يُحدد سعر حارسه.. وعملاق إنجليزي يقترب

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم الزمالك السابق لـ"فايلر": "فين صالح جمعة والكورة لا تتناسب مع أسلوب العند""

منذ ساعتين و 48 دقيقة

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

منذ أقل من ساعتين

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو مهاجما وليد سليمان: ما فعلته قد يصيب مدربك بسكتة قلبية

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك السابق: الخطيب وقع في فخ مرتضى

منذ حوالي 5 ساعات

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل برشلونة في حال رحيل ميسي وسواريز

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رسالة مهمة من وزير التعليم العالي بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يكشف عن الخطأ الفادح الذي ارتكبه فايلر أمام الزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:35 ص

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

10:04 ص

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

10:16 ص

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

11:45 م

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

09:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية