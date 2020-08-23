اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 65 رحلة تقل 7 آلاف راكب

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأحد، 65 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 7 آلاف راكب، كما يغادر المطار 62 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 7 آلاف راكب.





وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة، مغادرة ووصول حوالي 14 ألف راكب على متن 127 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.



