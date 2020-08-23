محافظ الشرقية: قانون التصالح على المخالفات يخدم المواطن أولا (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الدولة تتعامل مع ملف مخالفات المباني والتعدي على أراضي الدولة بجدية شديدة، لافتا إلى أن قانون التصالح على مخالفات المباني في صالح المواطن من الدرجة الأولى.

وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن نسبة المخالفات الجديدة انخفضت جدا، وأي تعدي جديد يتم إزالته فورا، موضحا أن لجان الفحص تبحث وضع المخالفات وهل يمكن التصالح عليها أو لا يمكن.

وأوضح أن هناك شوارع عرضها 4 متر، وبها أبراج ارتفاعها 14 دور، مشيرا إلى أن هذه الشوارع تحتاج إلى إعادة تخطيط، منوها بأن عرض الشارع لا يسمح بدخول سيارة إسعاف، أو مطافىء.

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات نحو ٦٨٨ ألف طلب.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن إجمالي المتحصلات المالية من طلبات التصالح على مستوى المحافظات بلغ نحو ٣.٨ مليار جنيه حتى ١٨ أغسطس الجاري، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بالمحافظات بما يدعم استيفاء حقوق الدولة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

كما أعلن شعراوي، عن قيام أحد المواطنين بمحافظة كفر الشيخ بسداد مبلغ 33 مليون جنيه عن قيمة التصالح مع الدولة في 9 طلبات للتصالح في مخالفات للبناء عن 9 عمارات يمتلكها بمدينة كفر الشيخ.

وأضاف أن المواطن ( ع. م. م. ع ) تقدم وكيلًا عنه بتسع طلبات للتصالح عن الأبراج التسعة المملوكة له بشارع مصنع الغزل بشرق مدينة كفر الشيخ، حيث قامت اللجنة الفنية المعنية بمراجعة الملفات الخاصة بالطلبات التي تقدم بها المواطن وتحرير نموذج رقم ( 5 ) وتم معاينة المبانى المراد التصالح بشأنها على الطبيعة وتحديد المخالفات ومساحتها في كل عقار على حده، وذلك تحت إشراف ومتابعة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتم تقدير قيمة مقابل التصالح له وقام المواطن بسداد كامل قيمة مقابل التصالح في الحساب المخصص لذلك الذي اعلنته المحافظة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي يقوم بها المحافظين والقيادات المحلية في هذا الملف الهام الذي يتابعه عبر تقارير يومية رئيس مجلس الوزراء، مطالبا المحافظين باستمرار بذل كافة الجهود والتنبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين في التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كافة أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات.

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