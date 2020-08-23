تحدثت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، عن حقيقة تلقى المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، عرضا من بيراميدز لتدريبه بداية الموسم المقبل.





حقيقة رحيل فايلر لتدريب بيراميدز





وأوضحت المصادر أن تلك الأنباء التي تتردد حول رحيل فايلر لتدريب بيراميدز، ليس لها أي أساس من الصحة، ويتم ترديدها في الجرايد من أجل ضرب استقرار القلعة الحمراء.





وتابعت المصادر أن فايلر يتعامل بطريقة احترافية مع النادي الأهلي، خلال مفاوضاته معه، وهو جدد عقده مع الأحمر في الفترة الماضية.





الجدير بالذكر أن تقارير مصرية وأخرى سويسرية، ذكرت أن بيراميدز داخل في مفاوضات جادة ومهتمة بالتعاقد مع المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.



