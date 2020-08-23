بسبب حفل زفاف.. حبس 4 متهمين لقتلهم عامل رخام في السيدة عائشة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، بتجديد حبس 4 متهمين، 15 يوما بتهمة المشاجرة مع آخرين مما أسفرت عن قتل عامل رخام بمنطقة الإباجية بالسيدة عائشة.





وتبين من تحقيقات النيابة، أن المشاجرة كانت بين أشقاء المجني عليه وعدد من الجزارين في المنطقة بسبب خلافات سابقة تعود إلى حفل زفاف وتشاجروا فيها بالأسلحة البيضاء، وعندما علم المجني عليه حاول أن يصالح بينهم، وعندما تدخل قام الطرف الثاني بالتعدي عليه بالضرب وطعنه بالأسلحة البيضاء.





وأمرت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.





وتلقى المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، بلاغا من الأهالي، بالعثور علي شخص يدعى "عادل حمدي" عامل رخام جثة هامدة في السيدة عائشة بالخليفة.





وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لإجراء التحريات وفحص الجثمان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.





وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي أحمد صقر، بمعاقبة المتهمين "ا.م" بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة "و.ا" لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية بالمقطم.





صدر الحكم برئاسة المستشار علي أحمد صقر، وعضوية كل من المستشارين أسامة محمد أبو صافي وتامر محمد رياض، وأمانة سر أحمد فهمي.





وكشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم المقطم، قام المتهم الأول " ا.م" وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو كاتب التحقيق بدائرة الخليفة والمقطم، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو محضر تحقيق النيابة العامة في أحد القضايا وذلك بجعل واقعة مزورة وهي الإدلاء والتوقيع باسم مغاير لاسمه الحقيقي في صورة واقعة صحيحة، وتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.





وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين معا وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع أخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما أصل بطاقتي الرقم القومي باسم "ح.ح"، والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك بأن اصطنعوها على غرار المحررات الصحيحة منها، وتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.



