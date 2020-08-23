حسن الرداد لـ"الفجر الفني": إيمي سمير غانم هي "تؤام روحي".. ومش متابع الدوري المصري

في البداية.. حدثنا عن تجربتك في فيلم "تؤأم روحي"؟



كيف كانت كواليس العمل؟



من هو تؤام روحك في الحياة؟



ما ردك على الشائعات التي ظهرت في الفترة الآخيرة عن انفصالك عن إيمي سمير غانم؟



حدثنا عن تجربتك في مسلسلك الرمضاني "شاهد عيان"؟





هذا المسلسل كان نقلة كبيرة لي، فكان أكشن بوليسي وشخصيتي كانت مختلفة عن ما قدمته في الفترة الماضية، الدور كان مختلف والشكل كان مختلف، فدائماً أسعى للتجديد.





هل كان يوجد صعوبة في التصوير؟



بالتأكيد كان يوجد الكثير من الصعوبات في مشاهد الأكشن، وتمت إصابتي أكثر من مرة.





هل هناك أعمالا فنية جديدة تحضر لها؟



أقوم بعمل فيلمين، بدأت العمل بهم حالياً، فيوجد فيلم أكشن مختلف عن ما قدمته من قبل ، ويوجد فيلم آخر مفاجأة و إحتمال يتم تصوير 90 % منه خارج مصر، ويوجد مسلسل في رمضان.





هل هناك أدوارا معينة ترغب في تجسيدها خلال الفترة المقبلة؟



يوجد الكثير من الأدوار التي أتمنى تجسيدها، فأتمنى عمل فيلم تاريخي، أو فيلم حربي، وإستعراضي، وديني، وكنت أريد عمل أكشن والفيلم القادم أكشن، ومختلف.



ما الفريق الذي تشجعه في كرة القدم؟



أحب محمد صلاح وأشجع فريقه ليفربول، وأصبحت لا أشاهد الدوري المصري، لكني أشجع المننتخب المصري.







تنوعت مسيرته الفنية بين الكوميديا والأكشن والرومانسي، فمنذ الوهلة الأولى لظهوره على الشاشة جذب الأنظار إليه، وأصبح ماركة مسجلة للمهام الصعبة ولاحتراف مهنة اختراق القلوب، فلديه موهبة كبيرة وحضور طاغي، قدم العديد من الأدوار المميزة التى نالت إشادة الجمهور، وكان آخرها فيلم "تؤام روحي" الذي أشاد به الجميع، وكان لنا لقاء خاص مع "الرداد" للحديث عن تجربته الجديدة وكواليس العمل.. إلى نص الحواركانت تجربة مختلفة لي، لأنني كنت أقوم بعمل أفلام كوميدي في الفترة الآخيرة في السينما، فكنت لا أريد أن أقوم بحصر نفسي في الكوميدي فقط، وأرى الجمهور أنني أستطيع عمل أكثر من لون في السينما.كانت رائعة وأمينة خليل وعائشة بن أحمد مجتهدين كثيراً، كان يوجد نغم بيننا في العمل وكنت سعيد كثيراً بالعمل معهم .زوجتي إيمي سمير غانم.الصحافة محترمة وجميلة؛ لكن من قام بعمل هذه الإشاعات ليسوا صحفين لكنهم دُخلاء عن الصحافة، فيوجد بعض منهم مأجور والبعض الآخر يريد الشهرة، وهذا نوع من أنواع المرض، فهو يقوم بعمل أكثر من حساب مزيف عبر وسائل التواصل الإجتماعي وينشر خبره الزائف لكي تصدقه الناس ويريدوا معرفة من هذا الصحفي الذي توصل لهذا الخبر، فهو دائماً يختار ناس ناجحة لكي يظهر عليهم شائعات و يلفت إنتباه الجمهور إليه.