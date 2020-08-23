برشلونة يُحدد سعر حارسه.. وعملاق إنجليزي يقترب

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:00 ص
برشلونة
برشلونة
محمود صبري
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أبدي نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي اهتماما كبيرا في التعاقد مع نيتو حارس مرمي فريق برشلونة الإسباني، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن العملاق الإنجليزي يبدأ من الآن في البحث عن حارس مميز من أجل تدعيم مركز حراسة المرمي قبل بدء فعاليات البريمرليج في الثاني عشر من سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة أن النادي الكتالوني قد يوافق على بيع نيتو إلى شيفيلد في الصيف، حتي بعد العملية الجراحية التي أجراها الألماني مارك أندريا تير شتيجن.

واوضحت الصحيفة إلى أن رونالد كومان المدير الفني للفريق يثق تمامًا في قدرات بإيناكي بينا حارس الرديف وأيضًا أرناو تيناس.

ومن جهته لا يوجد نيه لدي برشلونة في الاحتفاظ بخدمات الحارس البرازيلي، حيث ينوي النادي التخلص من خدماته في حال وصول عرض يقدر بـ 22 مليون يورو من شيفيلد.

يذكر أن برشلونة قد تعاقد مع نيتو قادمًا من فالنسيا، في صفقة تبادلية مع الحارس الهولندي ياسبر سيليسن، والتي كلفت الفريق الكتالوني 26 مليون يورو ثابت بالإضافة إلى 9 ملايين يورو كمكافآت.



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