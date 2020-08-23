دولة الإنسانية والعطاء.. الإمارات تقدم المساعدات الطبية للعديد من دول العالم

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:26 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات
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نشرت دولة الإمارات،  ثقافة العطاء المستمر وصولاً إلى المساعدات الإنسانية في ظل انتشار جائحة كورونا، حيث  قدمت المساعدات الطبية للعديد من دول العالم

 

  وأوضح سهيل القاضي، مدير عام مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن الإمارات هي دولة الإنسانية والعطاء، ويرجع ذلك إلى دور القيادة الرشيدة في دفع مسيرة العطاء واستمراريتها في كل زمان ومكان، وترك بصمة إنسانية تفخر بها الأجيال القادمة.

 

 وقال القاضي، إن الدور البارز الذي تميزت به الإمارات في العمل الإنساني، والذي يعتبر مثالاً يحتذى به من أجل رسالة السلام التي ترسلها القيادة الرشيدة إلى العالم من خلال المنجزات الإنسانية والتي هي جزء لا يتجزأ من هويتنا الأصيلة.. موضحاً أن الجهود الإنسانية الإماراتية تعكس مبدأ التراحم والتسامح من خلال الحملات الإغاثية والمساعدات لتوفير الحياة الكريمة والمتطلبات الأساسية للشعوب الفقيرة والمحتاجة.

 

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