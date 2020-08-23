التعليم العالي: 80 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:24 ص
مكتب تنسيق
مكتب تنسيق
أية حمروشي
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 80 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 20202021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

كما أوضح أ. السيد عطا أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارا من صباح السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بدأ صباح أمس السبت الموافق 22 أغسطس الجاري، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس الجاري.

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