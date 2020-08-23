بعد إصابة "عبدالشافي" بكسر بها.. ما هي عظمة الترقوة؟

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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"الترقوة".. تصدرت تلك الكلمة مؤشرات البحث على منصة "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بعد ما تعرض له ظهير الزمالك محمد عبدالشافي في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز الأخير أمس من إصابة نتج عنها كسر في عظمة الترقوة.

وكشف الجهاز الطبى للزمالك، عن حاجة محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، لمدة تتراوح من 6 أسابيع إلى ثمانية أسابيع بصورة مبدئية للعودة إلى الفريق بعد الكسر الذى تعرض له فى عظمة الترقوة حيث سيخضع لعملية جراحية لتثبيت الترقوة خلال الساعات القادمة، بعد نقله إلى المستشفى.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن عظمة الترقوة بعد تعرضها للكسر في محمد عبدالشافي:

- تعتبر عظمة الترقوة من العظام القصيرة التي تقع في مقدمة جدار الصدر، بحيث تلعب دورا مهما في ربط الطرف العلوي بجذع الجسم، على الرغم من كونها صغيرة إلا أنها قادرة على تحمل قوة كبيرة، حيث أن هناك العديد من العضلات العضلات والاربطة المرتبطة بها.

- وظائف عظمة الترقوة على الرغم من صغر حجمها تتمثل في أنها تمتص القوة وتنقلها إلى الطرف العلوي من الهيكل العظمي المحوري وخاصة القفص الصدري، تجعل الطرف العلوي من الكتف قادرا على الحركة بحرية كاملة، تحمي أعصاب وأوعية الطرف العلوي التي تمر عبر قناة الابط وعنق الرئة.

- كسر الترقوة يعد من الإصابات الشائعة، وخاصة عند الأطفال والشباب. 

- تربط الترقوة الجزء العلوي من عظم القص بلوح الكتف.

- تشمل الأسباب الشائعة لكسر الترقوة السقوط والإصابات الرياضية والصدمة الناجمة عن الحوادث المرورية، كما يمكن أن يتعرض الرضع في بعض الأحيان لكسر الترقوة الخاصة بهم أثناء عملية الولادة.

- تتضمن علامات وأعراض لكسر الترقوة ما يلي: الألم الذي يزيد مع حركة الكتف، التورم، الألم، تكدُّمًا، تورم في الكتف أو بالقرب منه، تطاحن أو صوت قرقعة عند محاولتك لتحريك الكتف، التصلب أو عدم القدرة على تحريك الكتف، لن يحرك الأطفال حديثي الولادة غالبًا ذراعهم لعدة أيام بعد كسر الترقوة الناتج عن الولادة.


يذكر أن الزمالك فاز على الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في القمة 120 التي جمعتهم في بطولة الدوري العام ليلة أمس.


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