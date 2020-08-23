محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 20192020،والتي انطلقت"أمس السبت"بمادة اللغة العربية"للشعبتين العلمية والأدبية وتختتم يوم الأربعاء 3 سبتمبر المقبل، حيث يؤدي الطلاب اليوم الأحد الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية





واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع الأستاذة سهام يوسف وكيلة الوزارة، والتي تفقدت صباح اليوم، عددًا من اللجان، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول،وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب، والتأكد من ارتدائها بالشكل الصحيح، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالمسافات البينية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، حيث أشارت وكيلة الوزارة إلى أنه سيتم تسليم كراسات الامتحان للمواد التي لاتضاف للمجموع للطلاب ممن لم يجتازوا تلك المواد.





وأضافت وكيلة الوزارة منوهة عن توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمتابعة الميدانية للجان على مستوى الإدارات التعليمية للسبع، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها،مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، مع متابعة تنفيذها، ورصد أية مخالفات أولًا بأول لسرعة تلافيها، مؤكدة أنه تم تم الاستعداد لاجراء الامتحانات امتدادا للاستعدادات السابقة لامتحانات الدور الأول، مشيرة الى تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية،موضحة أنه فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول طبقا لقرارات الوزارة.



