تأجيل دعوى إلغاء نجاح طالبة كويتية بجامعة القاهرة لـ17 سبتمبر

قررت هيئة المفوضين للدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر قضية إلغاء نجاح طالبة كويتية في جامعة القاهرة راسبة في ٧ مواد دراسية لجلسة ١٧ سبتمبر المقبل، بعد أن قدمت جامعة القاهرة 3 نتائج رسمية مختلفة للطالبة الكويتية عن نفس السنة الدراسية.





واختصمت الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد حامد سالم، وحملت رقم ٢٨١٤٨ لسنة ٧٣ ق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة القاهرة بصفته، وعميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة بصفتيهما، والطالبة "قماشة سعد ياسين العازمي".





وذكرت الدعوى، أن المطعون ضدها الخامسة وافدة من دولة الكويت الشقيقة للدراسة في مصر، ومقيدة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ودخلت امتحانات الفرقة الأولى بالكلية للعام الدراسي 20172018، وتم إعلان نتيجتها لدور مايو 2018 برسوبها في سبعة مواد دراسية، حيث رسبت في 4 مواد وهم مادة النحو والأدب في العصر الجاهلي، ومادة البلاغة العربية، ومادة علم اللغة، وتغيبت في 3 مواد وهم مادة تصريف الأفعال، ومادة النقد الأدبي القديم، ومادة السيرة النبوية، وتاريخ الراشدين.



