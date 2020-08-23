تأجيل دعوى إلغاء نجاح طالبة كويتية بجامعة القاهرة لـ17 سبتمبر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قررت هيئة المفوضين للدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر قضية إلغاء نجاح طالبة كويتية في جامعة القاهرة راسبة في ٧ مواد دراسية لجلسة ١٧ سبتمبر المقبل، بعد أن قدمت جامعة القاهرة 3 نتائج رسمية مختلفة للطالبة الكويتية عن نفس السنة الدراسية.

واختصمت الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد حامد سالم، وحملت رقم ٢٨١٤٨ لسنة ٧٣ ق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة القاهرة بصفته، وعميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة بصفتيهما، والطالبة "قماشة سعد ياسين العازمي".

وذكرت الدعوى، أن المطعون ضدها الخامسة وافدة من دولة الكويت الشقيقة للدراسة في مصر، ومقيدة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ودخلت امتحانات الفرقة الأولى بالكلية للعام الدراسي 20172018، وتم إعلان نتيجتها لدور مايو 2018 برسوبها في سبعة مواد دراسية، حيث رسبت في 4 مواد وهم مادة النحو والأدب في العصر الجاهلي، ومادة البلاغة العربية، ومادة علم اللغة، وتغيبت في 3 مواد وهم مادة تصريف الأفعال، ومادة النقد الأدبي القديم، ومادة السيرة النبوية، وتاريخ الراشدين.

وتابعت الدعوى، أنه فوجئ الطاعن بأن عميد كلية دار العلوم قرر دخول الطالبة الكويتية امتحانات دور سبتمبر بالمخالفة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية والمخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط، وتم تغيير نتيجة دور مايو سالفة البيان، وإعلان نتيجة الطالبة الكويتية كناجحة بمادتين في دور سبتمبر بالمخالفة للقانون بتاريخ 16102018، وتم نقلها إلى الفرقة الثانية للعام الدراسي 20182019 دون وجه حق وفي مخالفة صريحة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية.

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جامعة القاهرة الغاء رسوب طالبة

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