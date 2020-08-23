"الرياضة" تطلق مبادرة "خليك في بيتك وطلباتك أون لاين" لجميع مراكز شباب مصر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
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أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من فريق مراكز شباب مصر، مبادرة "خليك في بيتك وطلباتك أون لاين" لجميع مراكز شباب مصر، وذلك إيمانًا بدور الوزارة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا. 

وقامت الوزارة بتخصيص رقم (01147555706) على تطبيق الواتساب لجميع مراكز شباب مصر، لاستقبال كافة خطابات مراكز الشباب سواء طلبات استثمار أو أي خطابات أخرى موجهة للوزارة لكافة الإدارات، وتوصيلها للجهة المنوط بها العمل والتعامل معها والرد علي صاحب الخطاب أو الاستفسار. 

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الفكرة تمثل انطلاقة قوية لمراكز الشباب في ظل تعاظم دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك تسهم الخدمة في تقليل السفر من المحافظات المختلفة لتقديم الطلبات والخطابات الرسمية بديوان عام الوزارة حفاظًا علي المواطنين من انتقال عدوي فيروس كورونا، بالإضافة إلي توفير الجهد والمال والوقت للمواطنين.

وأثنى وزير الشباب والرياضة، على المبادرة ووجه باستمرارها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية التي تستهدف المضي قدمًا في طريق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والخطة القومية نحو الرقمنة والتحول الرقمي. 

يذكر أن المبادرة انطلقت أبريل الماضي منذ بداية انتشار عدوى فيروس كورونا في مصر، واستقبلت حتي الآن أكثر من 100 طلب رسمي موجة لادارات مختلفة بالوزارة وتم التعامل ومتابعتهم وإتخاذ إجراءات والرد علي أصحابها. 

ويتم إرسال الطلبات بعد توقيعها واستكمالها عن طريق رقم الواتساب المخصص لها ليقوم فريق العمل بطباعتها ومراجعتها وتوجيهها للادارات المختصة ومتابعتها لحين البت فيها والرد على صاحبها.

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