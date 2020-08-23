713 طالبا يسجلون رغباتهم إلكترونيا بمعامل جامعة عين شمس

استمر توافد طلاب الثانوية العامة على معامل التنسيق الإلكتروني لجامعة عين شمس لليوم الثاني على التوالي حيث خصصت الجامعة ١٣ معمل حاسب آلي موزعة على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





واستقبلت أمس جميع معامل الجامعة ٧١٣ طالبا منذ بدء العمل بها في التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرًا. وتستمر معامل الجامعة في تقديم خدمتها للطلاب وأسرهم إلى يوم الأربعاء الموافق ٢٦ من أغسطس الجاري للطلاب الراغبين في التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الأولى للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١.





يذكر أن جامعة عين شمس قد خصصت مقرين لاستقبال الطلاب للتنسيق الإلكترونى بكليتي الآداب والحاسبات والمعلومات بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) ومقر آخر بكلية الهندسة بميدان عبده باشا بالعباسية وبكلية البنات بمصر الجديدة شارع الميرغني وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة، باجمالي ١٣ معمل حاسب آلي بالمقرات الخمس لإتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني



