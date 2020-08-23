713 طالبا يسجلون رغباتهم إلكترونيا بمعامل جامعة عين شمس

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
استمر توافد طلاب الثانوية العامة على معامل التنسيق الإلكتروني لجامعة عين شمس لليوم الثاني على التوالي حيث خصصت الجامعة ١٣ معمل حاسب آلي موزعة على خمس مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

واستقبلت أمس جميع معامل الجامعة ٧١٣ طالبا منذ بدء العمل بها في التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرًا. وتستمر معامل الجامعة في تقديم خدمتها للطلاب وأسرهم إلى يوم الأربعاء الموافق ٢٦ من أغسطس الجاري للطلاب الراغبين في التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الأولى للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

يذكر أن جامعة عين شمس قد خصصت مقرين لاستقبال الطلاب للتنسيق الإلكترونى بكليتي الآداب والحاسبات والمعلومات بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) ومقر آخر بكلية الهندسة بميدان عبده باشا بالعباسية وبكلية البنات بمصر الجديدة شارع الميرغني وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة، باجمالي ١٣ معمل حاسب آلي بالمقرات الخمس لإتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

كما تم تخصيص فرق من الإداريين المدربين على إجراء أعمال التنسيق الإلكتروني لتقديم المساعدة والإرشادات اللازمة للطلاب وأسرهم، كما تم تخصيص أماكن الانتظار التي يتوافر بها كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.
713 طالبا يسجلون رغباتهم إلكترونيا بمعامل جامعة عين شمس
713 طالبا يسجلون رغباتهم إلكترونيا بمعامل جامعة عين شمس
713 طالبا يسجلون رغباتهم إلكترونيا بمعامل جامعة عين شمس
713 طالبا يسجلون رغباتهم إلكترونيا بمعامل جامعة عين شمس

أخبار تهمك

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

ميدو يكشف عن الخطأ الفادح الذي ارتكبه فايلر أمام الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

تشكيل برشلونة في حال رحيل ميسي وسواريز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

منذ حوالي 14 ساعة

هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. مرتضي منصور يُجيب

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك السابق لـ"فايلر": "فين صالح جمعة والكورة لا تتناسب مع أسلوب العند""

منذ ساعتين و 36 دقيقة

برشلونة يُحدد سعر حارسه.. وعملاق إنجليزي يقترب

منذ ساعة

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة مهمة من وزير التعليم العالي بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

ميدو مهاجما وليد سليمان: ما فعلته قد يصيب مدربك بسكتة قلبية

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك السابق: الخطيب وقع في فخ مرتضى

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عقبة جديدة.. تجبر ميسي على البقاء في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:35 ص

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

10:04 ص

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

10:16 ص

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

11:45 م

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

09:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية