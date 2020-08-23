إزالة 65 حالة تعدِ بالبحيرة.. والمحافظ: مستمرون في استرداد حق الدولة (صور)

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





وشنت الوحدات المحلية عددا من الحملات، أسفرت عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز "إدكو، كوم حمادة، المحمودية، الدلنجات" بالتنسيق مع قوات الشرطة، وتم إزالة عدد 65 حالة تعد على مساحة 10621 مترا مربعا".





وتمثلت الحملات في تنفيذ عدد 47 قرار إزالة بمساحة 3127 متر مربع تعدى علي أملاك الري عبارة عن 40 قرار مبانى و7 قرارات زراعة، بنطاق قرية كفر نكلا بقرية أريمون جسر ترعة المحمودية البر الأيمن بالمحمودية، وإزالة 10 حالات تعد علي حرم الصرف بمساحة 3487 متر مربع بإدكو.





كما تم إزالة عدد 7 حالات تعدى بمساحة 3257 متر على أرض هندسة رى الخطاطبة بنطاق قرية البريجات بكوم حماده، وإزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 750 متر مربع بقرية الوفائية بالدلنجات عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.





آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس السبت، خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.



