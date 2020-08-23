إزالة 65 حالة تعدِ بالبحيرة.. والمحافظ: مستمرون في استرداد حق الدولة (صور)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وشنت الوحدات المحلية عددا من الحملات، أسفرت عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز "إدكو، كوم حمادة، المحمودية، الدلنجات" بالتنسيق مع قوات الشرطة، وتم إزالة عدد 65 حالة تعد على مساحة 10621 مترا مربعا".

وتمثلت الحملات في تنفيذ عدد 47 قرار إزالة بمساحة 3127 متر مربع تعدى علي أملاك الري عبارة عن 40 قرار مبانى و7 قرارات زراعة، بنطاق قرية كفر نكلا بقرية أريمون جسر ترعة المحمودية البر الأيمن بالمحمودية، وإزالة 10 حالات تعد علي حرم الصرف بمساحة 3487 متر مربع بإدكو.

كما تم إزالة عدد 7 حالات تعدى بمساحة 3257 متر على أرض هندسة رى الخطاطبة بنطاق قرية البريجات بكوم حماده، وإزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 750 متر مربع بقرية الوفائية بالدلنجات عباره عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس السبت، خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
إزالة 65 حالة تعدِ بالبحيرة.. والمحافظ: مستمرون في استرداد حق الدولة (صور)
إزالة 65 حالة تعدِ بالبحيرة.. والمحافظ: مستمرون في استرداد حق الدولة (صور)
إزالة 65 حالة تعدِ بالبحيرة.. والمحافظ: مستمرون في استرداد حق الدولة (صور)
إزالة 65 حالة تعدِ بالبحيرة.. والمحافظ: مستمرون في استرداد حق الدولة (صور)
إزالة 65 حالة تعدِ بالبحيرة.. والمحافظ: مستمرون في استرداد حق الدولة (صور)
إزالة 65 حالة تعدِ بالبحيرة.. والمحافظ: مستمرون في استرداد حق الدولة (صور)
إزالة 65 حالة تعدِ بالبحيرة.. والمحافظ: مستمرون في استرداد حق الدولة (صور)
إزالة 65 حالة تعدِ بالبحيرة.. والمحافظ: مستمرون في استرداد حق الدولة (صور)
إزالة 65 حالة تعدِ بالبحيرة.. والمحافظ: مستمرون في استرداد حق الدولة (صور)
إزالة 65 حالة تعدِ بالبحيرة.. والمحافظ: مستمرون في استرداد حق الدولة (صور)
إزالة 65 حالة تعدِ بالبحيرة.. والمحافظ: مستمرون في استرداد حق الدولة (صور)
إزالة 65 حالة تعدِ بالبحيرة.. والمحافظ: مستمرون في استرداد حق الدولة (صور)
إزالة 65 حالة تعدِ بالبحيرة.. والمحافظ: مستمرون في استرداد حق الدولة (صور)
إزالة 65 حالة تعدِ بالبحيرة.. والمحافظ: مستمرون في استرداد حق الدولة (صور)
إزالة 65 حالة تعدِ بالبحيرة.. والمحافظ: مستمرون في استرداد حق الدولة (صور)
إزالة 65 حالة تعدِ بالبحيرة.. والمحافظ: مستمرون في استرداد حق الدولة (صور)
إزالة 65 حالة تعدِ بالبحيرة.. والمحافظ: مستمرون في استرداد حق الدولة (صور)
إزالة 65 حالة تعدِ بالبحيرة.. والمحافظ: مستمرون في استرداد حق الدولة (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

البحيرة ازالة حالات تعد

أخبار تهمك

عقبة جديدة.. تجبر ميسي على البقاء في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق: الخطيب وقع في فخ مرتضى

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يكشف عن الخطأ الفادح الذي ارتكبه فايلر أمام الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

تشكيل برشلونة في حال رحيل ميسي وسواريز

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

منذ حوالي 14 ساعة

هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. مرتضي منصور يُجيب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الزمالك السابق لـ"فايلر": "فين صالح جمعة والكورة لا تتناسب مع أسلوب العند""

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة مهمة من وزير التعليم العالي بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

برشلونة يُحدد سعر حارسه.. وعملاق إنجليزي يقترب

منذ أقل من ساعة

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ميدو مهاجما وليد سليمان: ما فعلته قد يصيب مدربك بسكتة قلبية

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:35 ص

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

10:04 ص

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

10:16 ص

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

11:45 م

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

09:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية