1 ديسمبر.. بدء تسليم أراضي الإسكان المميزة والاجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة حدائق أكتوبر سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2020، وحتى يوم الخميس الموافق 17/12/2020، في تسليم قطع الأراضي السكنية بمنطقة الـ32 فدانا أراضي إسكان مميزة، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي الـ116 قطعة.





وقال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي (116 قطعة)، من 1: 30، يوم الثلاثاء 11/2/2020، ومن 31: 60، يوم الأربعاء 21/2/2020، ومن 61: 90، يوم الخميس 3/12/2020، ومن 91: 116، يوم الأحد 6/12/2020.



