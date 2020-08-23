1 ديسمبر.. بدء تسليم أراضي الإسكان المميزة والاجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:54 ص
بوابة الفجر
الفجر
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة حدائق أكتوبر سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2020، وحتى يوم الخميس الموافق 17/12/2020، في تسليم قطع الأراضي السكنية بمنطقة الـ32 فدانا أراضي إسكان مميزة، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي الـ116 قطعة.

وقال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي (116 قطعة)، من 1: 30، يوم الثلاثاء 11/2/2020، ومن 31: 60، يوم الأربعاء 21/2/2020، ومن 61: 90، يوم الخميس 3/12/2020، ومن 91: 116، يوم الأحد 6/12/2020.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر: سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المميزة بمنطقة الـ32 فدانا، من 1: 30، يوم الإثنين 7122020، ومن 31: 60، يوم الثلاثاء 8122020، ومن 61: 90، يوم الأربعاء 9122020، ومن 91: 120، يوم الخميس 10122020، ومن 121: 150، يوم الأحد 13122020، ومن 151: 180، يوم الإثنين 14122020، ومن 181: 193، يوم الثلاثاء 15122020، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص يومى الأربعاء 16122020، والخميس 17122020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المحددة.

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