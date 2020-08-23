



تعرف على متى يوم عاشوراء 1442-2020 .. موعد يوم عاشوراء 1442 وحكم صيامه وفضله





نستعرض معكم أعزائنا الزوار الكرام متى يوم عاشوراء 1442-2020 ، موعد يوم عاشوراء 1442 وحكم صيامه وفضله، يتساءل الكثير من المسلمين عن موعد صيام عاشوراء وصيام يوم قبله تاسوعاء أو يوم بعد عاشوراء وحكم صيام يوم عاشوراء وفضل صيام هذه الأيام، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم من كل عام فلهذا اليوم فضل عظيم مهو من أيام الله المشهود ذات الشأن العظيم، ويأتي يوم عاشوراء في فضله وصيامه ،حتى توقيته بعد يوم عرفة .





موعد يوم عاشوراء 1442

يصادف يوم عاشوراء 1442 -2020 اليوم العاشر من شهر محرم من كل عام ويوافق هذا العام اليوم الأحد 10/1/1442 يوم 30/8/2020 ، ويستحب صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده فلقد كان سيدنا موسى عليه السلام يصوم هذا اليوم وقال الرسول عليه أفضل الصلوات والتسليم : “أنا أحقّ بموسى منه” وقال عليه الصلاة والسلام عندما صامه قال: لو أبقاني الله للسنة المُقبلة لصُمت يوم التاسع والعاشر ، وسن الرسول صيام يوم قبله أو يوم بعده لمخالفة اليهود.

حكم صيام عاشوراء وفضله

قال الرسول عليه الصلاة والتسليم أن أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم ، ويوم عاشوراء هو أحد أيام شهر محرم فصيامه مستحب ومن فضل هذا اليوم أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية حيث قال عليه الصلاة والسلام : “أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله” ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء”، ويقوم الكثير من المسلمين حول العالم بصيام هذه الأيام الفضيلة والإكثار من الدعاء فيها و الزيادة في الأعمال الصالحة والطاعات .



