"مستحملاني في كل حالاتي".. أحمد جمال سعيد يُغازل زوجته بكلمات مليئة بالحب

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان أحمد جمال سعيد رسالة مليئة بالحب لزوجته، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أحمد جمال سعيد صورة جمعته بزوجته، وعلق عليها قائلاً:" هتفضل هي الضهر والسند، شكرًا إنك دايما معايا في الحلوة والمرة ومستحملاني في كل حالاتي يا شريكة الكفاح والرحلة".

وفي سياق آخر، يُشارك أحمد جمال سعيد حاليًا في مسلسل "شارع 9"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالخالق، ﺗﺄﻟﻴﻒ حسين مصطفى محرم، بطولة رانيا يوسف، محمود عبدالمغني، هدى الإتربي، إيمي إسلام، عبير منير، أحمد الدمرداش.

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