فلويد جديد.. تفاصيل المظاهرات الأمريكية بعد مقتل رجل أسمر على يد الشرطة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، احتجاجات جديدة، جراء مقتل شاب من أصحاب البشرة السوداء يدعى ترايفورد بيليرين، على يد الشرطة الأمريكية خلال محاولة القبض عليه، لتتهم بالعنصرية.

ويرصد "الفجر"، تفاصيل المظاهرات الأمريكية بعد مقتل رجل أسمر على يد الشرطة.

مقتل شاب أسمر
البداية، حينما قتلت الشرطة الأمريكية مواطنا من أصحاب البشرة السوداء يدعى ترايفورد بيليرين يبلغ من العمر 31 عاما، حيث وقع الحادث في مدينة لافاييت بولاية لويزيانا خلال محاولة القبض عليه، حسب الشرطة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات فيديو توثق قتل بيليرين، وتظهر 6 رجال شرطة على الأقل يطوقون الرجل ويطلقون النار عليه نحو 10 مرات.

اتهامات بالعنصرية
وتواجه الشرطة الأمريكية، اتهامات بالعنصرية تجاه أصحاب البشرة السمراء، بعد حادث مقتل جديد لأمريكي من أصول أفريقية.

احتجاجات أمريكية
وفور العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء، شهدت الولايات المتحدة احتجاجات واسعة النطاق فجرها مقتل بيليرين.

ووصف التحالف الأمريكي لحماية الحريات المدنية ما حصل بأنه "حادث مروع لعنف الشرطة تجاه شخص من ذوي البشرة السوداء والذي أسفر عن مقتله".

وقبل ثلاثة شهور، شهدت الولايات المتحدة، احتجاجات وأعمال شغب واسعة النطاق فجرها مقتل المواطن الأسمر، جورج فلويد، على يد عناصر في شرطة مدينة مينيابوليس أثناء عملية احتجازه يوم 25 مايو.

وعمت المظاهرات ضد العنصرية وعنف قوات الأمن، عشرات المدن الأمريكية وسط خلافات حادة بين إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والحكام ورؤساء البلديات الديمقراطيين حول أسلوب التعامل مع الاحتجاجات، التي امتدت لاحقا إلى كثير من دول الغرب.

وحينها، تداولت صورة الشاب الأمريكي جورج فلويد من أصل إفريقي، وهو طريح أرضا فيما يضغط رجل الشرطة "أبيض"، على رقبته بركبته.

كشفت عائلة جورج فلويد أن التقرير الطبي الذي أعده الطبيبان، مايكل بايدن وأليسيا ويلسون، يشير إلى أن وفاة فلويد سببها اختناق ناجم عن الضغط على الرقبة والظهر، ما أدى إلى منع وصول الدم إلى الدماغ.

وأضاف التقرير أن الضغط المستمر على الجانب الأيمن من شريان فلويد السباتي أعاق تدفق الدم إلى دماغه، بينما تسبب الوزن الملقى على ظهره في استحالة التنفس.

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