طقس الأحد: الرطوبة 80%.. ودرجة الحرارة العظمى 35 بالقاهرة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائلًا للحرارة ورطبًا على القاهرة والوجه البحري ورياحًا معتدلة، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، لكنه مائلًا للحرارة ورياحا معتدلة.

ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 80%، ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارًا ورياحًا معتدلة، وسيكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد. 

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 35 والصغرى 24
الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25
مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 24
بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25
دمياط العظمى 31 والصغرى 25
الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 23
السويس العظمى 35 والصغرى 25
العريش العظمى 33 والصغرى 23
طابا العظمى 34 والصغرى 26
سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 18 
شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 29
الغردقة العظمى 37 والصغرى 27
الفيوم العظمى 36 والصغرى 24
بني سويف العظمى 36 والصغرى 24
المنيا العظمى 37 والصغرى 22
أسيوط العظمى 37 والصغرى 24

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأحد الموافق 23 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأحد نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.


وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وأن الفترة الحالية فترة استقرار في الأحوال الجوية، حيث تستمر على هذا المعدل حتى منتصف الأسبوع الجاري.

وأضاف الخبراء أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة بين 35 و36 درجة، وعلى السواحل الشمالية تصل لـ32 درجة، بينما تتراوح بين 37 و40 درجة على المناطق الجنوبية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة الأمر الذى يتسبب فى إحساسنا بارتفاع في درجات الحرارة وإحساسنا بالحر.

وأكد الخبراء أن هناك فرصة لتكون الشبورة في الصباح، على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وتكون الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء مع اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس فقط.


وأوضح الخبراء أن سبب الاحساس بالحرارة، يرجع لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي وارتفاع نسب الرطوبة التي تصل لـ 88% على السواحل الشمالية. 

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