مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.58% في مستهل تعاملات اليوم
الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:48 ص
نيفين سمير
Advertisements
إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.58% رابحاً 7.91 نقطة ليصل إلى مستوى 1363.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 335.7 ألف درهم.
وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 16.11% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.84%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 15.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.86%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.82% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.49% ، كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 3.26% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 4.38%.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا