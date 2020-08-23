مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.58% في مستهل تعاملات اليوم









إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.58% رابحاً 7.91 نقطة ليصل إلى مستوى 1363.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 335.7 ألف درهم.



