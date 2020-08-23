بعد انطلاق أولى حلقات دانتيل.. الجمهور يشيد بسيرين عبد النور "مسلسل يفوت بالقلب"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
انطلقت مساء أمس أولى حلقات مسلسل "دانتيل" للنجمة اللبنانية سيرين عبد النور وذلك عبر تطبيق شاهد، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

وشهدت أولى حلقات العمل نجاحا كبيرا من قبل جمهور سيرين والذين أعربوا عن اعجابهم بالعمل قائلين "مسلسل يفوت بالقلب ومميز".

يذكر أن دانتيل من بطولة: محمود نصر، سلوم حداد، سيرين عبد النور، نهلة داوود، نقولا دانييل، ساره أبي كنعان، زينة مكي، وسام فارس، إيلي متري، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، أنس طيار، سليم صبري، ساندي فرح، هند خضرة، شربل زيادة، ريموندا عازار، وآخرين. إخراج: المثنى صبح.

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

منذ حوالي 14 ساعة

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

نجم الزمالك السابق: الخطيب وقع في فخ مرتضى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. مرتضي منصور يُجيب

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

منذ أقل من ساعتين

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

ميدو مهاجما وليد سليمان: ما فعلته قد يصيب مدربك بسكتة قلبية

منذ حوالي 3 ساعات

عقبة جديدة.. تجبر ميسي على البقاء في برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

رسالة مهمة من وزير التعليم العالي بشأن كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 47 دقيقة

برشلونة يُحدد سعر حارسه.. وعملاق إنجليزي يقترب

منذ ساعة

نجم الزمالك السابق لـ"فايلر": "فين صالح جمعة والكورة لا تتناسب مع أسلوب العند""

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تشكيل برشلونة في حال رحيل ميسي وسواريز

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ميدو يكشف عن الخطأ الفادح الذي ارتكبه فايلر أمام الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:35 ص

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

10:04 ص

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

10:16 ص

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

11:45 م

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

09:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية