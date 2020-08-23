بعد انطلاق أولى حلقات دانتيل.. الجمهور يشيد بسيرين عبد النور "مسلسل يفوت بالقلب"

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انطلقت مساء أمس أولى حلقات مسلسل "دانتيل" للنجمة اللبنانية سيرين عبد النور وذلك عبر تطبيق شاهد، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.



وشهدت أولى حلقات العمل نجاحا كبيرا من قبل جمهور سيرين والذين أعربوا عن اعجابهم بالعمل قائلين "مسلسل يفوت بالقلب ومميز".



يذكر أن دانتيل من بطولة: محمود نصر، سلوم حداد، سيرين عبد النور، نهلة داوود، نقولا دانييل، ساره أبي كنعان، زينة مكي، وسام فارس، إيلي متري، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، أنس طيار، سليم صبري، ساندي فرح، هند خضرة، شربل زيادة، ريموندا عازار، وآخرين. إخراج: المثنى صبح.

