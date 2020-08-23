الكشف عن تسجيل سري لشقيقة ترامب

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:45 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تسجيلًا صوتيًا لشقيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وصفت الرئيس الأمريكي بأنه "قاس وكذاب وغير جدير بالثقة".

 

وأظهر التسجيل ماريان ترامب باري، وهي تهاجم سياسة الرئيس الأمريكي في مجال الهجرة، التي أدت إلى فصل أطفال عن آبائهم على الحدود وإرسالهم إلى مراكز احتجاز.

 

وقال شقيقة ترامب في التسجيلات: "كل ما يريده هو إثارة إعجاب قاعدته" الانتخابية، وأضافت: "ليس لديه أي مبدأ"، كما أشارت إلى "تغريداته اللعينة وأكاذيبه".

 

ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، أجرت التسجيلات ابنة شقيق الرئيس ماري ترامب، التي نشرت أخيرا كتابا يدين "العائلة السامة" التي ينتمي إليها الرئيس.

 

وقد لجأ الأخ الأصغر للرئيس، روبرت ترامب، الذي توفي الأسبوع الماضي، للقضاء ليحاول من دون جدوى منع صدور الكتاب الذي بيعت نحو 950 ألف نسخة منه من اليوم الأول. ودان البيت الأبيض الكتاب.

 

وأوضحت ماريان ترامب باري لابنة شقيقها في التسجيل: "كل هذا خداع. إنه خداع وقسوة. دونالد قاس".

 

وأكدت شقيقة ترامب أيضا أن الملياردير الجمهوري لجأ إلى الغش خلال امتحانات جامعية، وهذا ورد أيضا في كتاب ماري ترامب.

 

وأضافت ماريان ترامب باري، في التسجيل إن شقيقها "التحق بجامعة بنسلفانيا لأن شخصا آخر أدى الامتحانات عنه"، من دون أن تذكر اسم هذا الشخص.

 

ولم يعلق الرئيس أو البيت الأبيض على هذه التصريحات.

 

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