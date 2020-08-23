قتلى جراء فيضانات وأمطار غزيرة بتركيا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:23 ص
فيضانات - أرشيفية
فيضانات - أرشيفية
وكالات
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أكدت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، وفاة 3 أشخاص بعد فيضانات وأمطار غزيرة على طول ساحل البحر الأسود، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة التركية، في بيان لها، تسجيل 1،309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقالت الصحة التركية، إن إجمالى حالات الإصابة بالفيروس فى تركيا بلغ 257،032 حالة، وفقا لقناة روسيا اليوم.

 

فيما سجلت الوزارة، 22 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6،102 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 23,285 مليون إصابة، بينهم أكثر من 806 ألف حالة وفاة، وأكثر من 15,825 مليون حالة شفاء.

 

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