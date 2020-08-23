طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:04 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي خلاف
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تبحث إدارة النادي الأهلي تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بناء على رؤية المدرب السويسري رينيه فايلر.

فايلر يطلب من الخطيب تدعيم صفوف الأهلي
كشفت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، أن المدرب السويسري رينيه فايلر، طلب من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بضم مهاجم قوي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

يأتي طلب فايلر في ظل تراجع مستوى مروان محسن، والسنغالي أليو بادجي، بالإضافة إلى رحيل وليد أزارو المهاجم المغربي لأسباب فنية.

الزمالك يلحق بالأهلي الخسارة الأولى هذا الموسم
وفي سياق متصل تغلب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت بإستاد "القاهرة".

سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلي ياسر إبراهيم .

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة، محتلًا المركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري المصري الممتاز.

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