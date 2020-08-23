بعد نجاتها من انفجار بيروت.. كاميليا ورد في فترة استجمام وإطلالة ساحرة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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شاركت الفنانة الجزائرية كاميليا ورد متابعيها بصورة جديدة لها من أحدث إطلالاتها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت كاميليا بإطلالة كاجوال مميزة، وارتدت بلوزة باللون الأسود وهوت شورت جينز وبدت تستمتع بأوقاتها الصيفية ولاسيما بعد الوقت الصعب التي مرت به بعد نجاتها من انفجار بيروت.

يذكر أن كاميليا ورد كانت قد نجت من انفجار بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية منذ أيام، حيث كانت تتواجد هناك في مكان قريب من الحادث مع المخرج فادي حداد لتصوير مشاهد كليبها الجديد.

وقالت كاميليا في تصريح خاص سابق للفجر الفني "الحمدلله أننا مازلنا على قيد الحياة، وما حدث هو أنني كنت أتواجد داخل الاستديو لتصوير كليب أغنيتي الجديدة، وهذا المكان هو قريب من مكان الانفجار ولكن العناية الإلهية أنقذتنا.

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