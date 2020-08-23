يوم واحد يفصل فريق عمل "خان تيولا" عن الانتهاء من تصويره أو انتهاء تصوير فيلم "خان تيولا" في هذا الموعد

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انتهى صناع فيلم "خان تيولا" من تصوير عدد كبير من المشاهد، ويتبقى لهم يومًا واحدًا لكي ينتهون من تصويره استعدادًا لطرحه فى السينمات خلال الأيام المقبلة.



فيلم "خان تيولا" بطولة وفاء عامر، نضال الشافعي، راندا البحيري، محمود البزاوي، أحمد كمال، محمد عبد الواحد، علي الشجيري، عبير منير، زهرة الحروفي، والمطرب عز الأسطول، وهو من تأليف وإخراج وسام المدني.





وتدور أحداث الفيلم في فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939، ومن المقرر أن يتم طرح برومو مبدئي للعمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وفي سياق آخر، شاركت وفاء عامر مؤخرًا في مسلسل "إلا أنا" بحكاية تحمل عنوان "بنات موسى" ، والحكاية بطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، كمال أبورية، محمد عز، ونادية رشاد، ياسر علي ماهر، صفاء جلال، ديانا هشام، هاجر عفيفي، شاهيستا سعد، مجدي السباعي، مصطفى عبد السلام، محمد العمروسي، تأليف أمين جمال ومحمد محرز .

