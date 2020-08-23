للمرة الأولى.. السفير الأمريكي بتايوان يشارك في إحياء ذكرى أزمة 1958

شارك السفير الأمريكي الفعلي في تايوان، اليوم الأحد، للمرة الأولى في إحياء ذكرى اشتباك عسكري رئيسي وآخر مرة انضمت فيها القوات التايوانية إلى معركة مع الصين على نطاق واسع في العام 1958 وسط تصاعد التوترات مع بكين.





وأعرب برنت كريستنسن، رئيس المعهد الأمريكي في تايوان والممثل الفعلي لواشنطن، عن احترامه أيضًا، حيث وقف وراء تساي، في عرض رمزي لدعم الولايات المتحدة للجزيرة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





كما وضع كريستنسن أكاليل من الزهور على نصب تذكاري لتكريم ضابطين عسكريين أمريكيين لقيا مصرعهما في هجوم صيني عام 1954 على كينمن، بحسب المعهد.





وقال المعهد في بيان: "تذكرنا مثل هذه الاحتفالات بأن التعاون الأمني اليوم بين الولايات المتحدة وتايوان يبني على تاريخ طويل وفخور يجسد عبارة أصدقاء حقيقيون، تقدم حقيقي"





وشكر مكتب الرئاسة في تايوان، كريستنسن، لمشاركته في يوم قال إنه يعمل على تذكير شعب تايوان بأهمية الدفاع عن الحرية والديمقراطية.





وضعت رئيسة تايوان تساي إنج ون إكليلًا من الزهور وأثنت رأسها احترامًا في حديقة تذكارية في جزيرة كينمن، التي تقع على بعد بضعة كيلومترات (أميال) من مدينة شيامن الصينية، للاحتفال بالذكرى الثانية والستين لبدء أزمة مضائق تايوان الثانية.





في أغسطس 1958، بدأت القوات الصينية أكثر من شهر في قصف كينمن، جنبًا إلى جنب مع أرخبيل ماتسو الذي تسيطر عليه تايوان على امتداد الساحل، بما في ذلك المعارك البحرية والجوية، في محاولة لإجبارهم على الخضوع.





كثفت الصين نشاطها العسكري حول الجزيرة الديمقراطية، وهي تحركات نددت بها حكومة تايوان باعتبارها محاولة للتخويف لإجبارها على قبول الحكم الصيني.





ولم يرد مكتب شؤون تايوان الصيني على الفور على طلب بالفاكس للتعليق على الاحتفال.





وليس لواشنطن علاقات رسمية مع تايبيه لكنها أكبر مورد لها بالسلاح. جعلت إدارة الرئيس دونالد ترامب تعزيز العلاقات أولوية، مما أثار غضب بكين.





مثل "تساي"، لم يصدر "كريستنسن" تعليقات عامة.





وقاتلت تايوان في ذلك الوقت بدعم من الولايات المتحدة، التي أرسلت معدات عسكرية مثل صواريخ Sidewinder المتطورة المضادة للطائرات، مما أعطى تايوان ميزة تكنولوجية. انتهت الأزمة في طريق مسدود.





وقال الميجر جنرال ليو تشيانج هوا المتحدث باسم قيادة دفاع كينمن، إنه من المهم تذكر حدث كان حاسما لضمان أمن تايوان.





وقال لـ"رويترز": "بالطبع نأمل ألا تكون هناك حرب، لكن من الخطر نسيان الحرب. هذه هي الروح التي نحتاج إلى حمايتها".



