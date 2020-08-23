أحمد بسيم يكشف لــ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "١١ شارع النخيل"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهى الفنان الشاب أحمد بسيم من تصوير مشاهده في مسلسل "١١ شارع النخيل"، وهو بطولة دينا عبدالله، أسامة عبدالله، نضال الشافعي، سامح حسين، عمرو عبد العزيز، لميس البشوتي،أحمد سمير عامر، بوسي إسلام، إيمي إسلام، عبير منير، نانيتا اللبنانية، يسرا المسعودي، وإخراج أيمن خطاب وتأليف نهاد وحيد.


وتحدث الفنان أحمد بسيم في تصريح خاص لــ"الفجر الفني" أوضح خلاله أن ما جذبه للمشاركة في المسلسل هو أنه يضم مجموعة مميزة من النجوم، وأنه كان يتمنى العمل مع السيناريست نهاد وحيد، لافتًا أن المسلسل يدور في إطار كوميدي، وسيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.


وأوضح أحمد بسيم أنه يُجسد دور شاب لا يجد نفسه في الحياة، وفجأة ينتشر فيروس كورونا بشكل كبير، ويجعله يمكث في المنزل لمدة طويلة، ولا يعرف ماذا يفعل؟، فيحاول الخروج بمصلحة عن طريق العمارة التي يقيم فيها، متمنيًا أن تنال شخصيته والمسلسل على إعجاب الجمهور.

وفي سياق آخر، شارك الفنان أحمد بسيم مؤخرًا في مسرحية "اللي عليهم العين"، وهي من ﺇﺧﺮاﺝ:
محسن رزق، ﺗﺄﻟﻴﻒ حاتم حسين، بطولة خالد سرحان، ليلى عز العرب، منة عرفة، شروق الشريف، وئام عصام، ياسر الطوبجي.

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