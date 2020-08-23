اعتقال 30 شخصا باشتباكات بين المعارضين لنتنياهو وشرطة الاحتلال

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:18 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات
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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 30 متظاهرا على الأقل بشبهة الاعتداء على الشرطة والاخلال بالنظام العام، في اشتباكات بين المعارضين لنتنياهو والشرطة.

 

وقد اشتبك متظاهرون من معارضي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع قوات الشرطة بميدان باريس في القدس الليلة الماضية.

 

وأصيب ثلاثة من شرطة الاحتلال بجروح، أحدهم من جراء حجارة ألقيت عليه. وجرى اعتقال ثلاثين متظاهرا على الأقل بشبهة الاعتداء على أفراد الشرطة والإخلال بالنظام العام.

 

وأفاد المتظاهرون بأن الشرطة مارست العنف ضدهم، وتم توثيق ضابط وهو يضرب اثنين منهم بعنف، وبحسب رواية الضابط فان هذا الشخص قد اعتدى عليه، وبدورها اعلنت الشرطة انها ستحقق في الحادث.

 

وتظاهر أكثر من عشرة آلاف شخص قبالة المسكن الرسمي لنتنياهو في العاصمة، بينما نظمت مظاهرة أخرى أصغر وأهدأ بمحاذاة مسكنه الخاص في كيساريا، بالإضافة الى عدة مظاهرات في انحاء متفرقة من البلاد.

 

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