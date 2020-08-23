مقتل رجل أسمر برصاص الشرطة في ولاية لويزيانا الأمريكية

شهدت ولاية بولاية لويزيانا الأمريكية، حادثًا جديدا أثار ضجة واتهامات واسعة لقوات الأمن بالتعسف تجاه الأمريكيين من أصول أفريقية، بعد مقتل مواطن من ذوي البشرة السوداء برصاص الشرطة.

وكشفت الشرطة الأمريكية، أن الحادث وقع في مدينة لافاييت بولاية لويزيانا ليلة الجمعة إلى السبت خلال محاولة القبض عليه.

وذكرت الشرطة الأمريكية أن القتيل مواطن يدعى ترايفورد بيليرين يبلغ من العمر 31 عاما.

وأكدت الشرطة الأمريكية، أن فريقا من عناصرها وصل مساء الجمعة إلى متجر صغير في المدينة بعد استدعائه إلى المكان بسبب "اضطرابات شملت شخصا مسلحا بسكين".

وأضافت الشرطة الأمريكية، أن رجال الشرطة عثروا على بيليرين في موقف سيارات تابع للمتجر وحاولوا احتجازه لكنه سعى للفرار، ولاحقوه واستخدموا صعاقات "لكنها كانت غير فعالة"، وتم إطلاق نار على الرجل خلال محاولته الدخول إلى المتجر، ونقل لاحقا إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

ولفتت الشرطة، إلى أنها تجري تحقيقا في الحادث، لافتة إلى أنه لم يسفر عن إصابة أي من عناصرها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو توثق قتل بيليرين، وتظهر 6 رجال شرطة على الأقل يطوقون الرجل ويطلقون النار عليه نحو 10 مرات.