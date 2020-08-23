مقتل رجل أسمر برصاص الشرطة في ولاية لويزيانا الأمريكية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:00 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
Advertisements

شهدت ولاية بولاية لويزيانا الأمريكية، حادثًا جديدا أثار ضجة واتهامات واسعة لقوات الأمن بالتعسف تجاه الأمريكيين من أصول أفريقية، بعد مقتل مواطن من ذوي البشرة السوداء برصاص الشرطة.

 

وكشفت الشرطة الأمريكية، أن الحادث وقع في مدينة لافاييت بولاية لويزيانا ليلة الجمعة إلى السبت خلال محاولة القبض عليه.

 

 وذكرت الشرطة الأمريكية أن القتيل مواطن يدعى ترايفورد بيليرين يبلغ من العمر 31 عاما.

 

وأكدت الشرطة الأمريكية، أن فريقا من عناصرها وصل مساء الجمعة إلى متجر صغير في المدينة بعد استدعائه إلى المكان بسبب "اضطرابات شملت شخصا مسلحا بسكين".

 

وأضافت الشرطة الأمريكية، أن رجال الشرطة عثروا على بيليرين في موقف سيارات تابع للمتجر وحاولوا احتجازه لكنه سعى للفرار، ولاحقوه واستخدموا صعاقات "لكنها كانت غير فعالة"، وتم إطلاق نار على الرجل خلال محاولته الدخول إلى المتجر، ونقل لاحقا إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

 

ولفتت الشرطة، إلى أنها تجري تحقيقا في الحادث، لافتة إلى أنه لم يسفر عن إصابة أي من عناصرها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.  

 

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو توثق قتل بيليرين، وتظهر 6 رجال شرطة على الأقل يطوقون الرجل ويطلقون النار عليه نحو 10 مرات.

 

أخبار تهمك

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو عن أجانب الأهلي: صفقات مضروبة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

منذ حوالي 13 ساعة

خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 3 ساعات

عقبة جديدة.. تجبر ميسي على البقاء في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق: الخطيب وقع في فخ مرتضى

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل برشلونة في حال رحيل ميسي وسواريز

منذ ساعة

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو مهاجما وليد سليمان: ما فعلته قد يصيب مدربك بسكتة قلبية

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك السابق لـ"فايلر": "فين صالح جمعة والكورة لا تتناسب مع أسلوب العند""

منذ ساعة و 9 دقيقة

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ يومين

توتنهام يستهدف التعاقد مع منبوذ برشلونة

منذ ساعة و نصف

هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. مرتضي منصور يُجيب

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:04 ص

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

11:45 م

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

09:14 ص

تشكيل برشلونة في حال رحيل ميسي وسواريز

09:30 ص

ميدو مهاجما وليد سليمان: ما فعلته قد يصيب مدربك بسكتة قلبية

08:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية