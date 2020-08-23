عائشة بن أحمد ل"الفجر الفني": سعيدة كثيرًا بردود أفعال الجمهور حول فيلم "تؤام روحي"...وكواليس التصوير في باريس جميلة

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أعربت الفنانة عائشة بن أحمد، عن سعادتها بمشاركتها في بطولة فيلم "تؤام روحي" ، الذي عُرِضَ يوم 19 أغسطس بدور السينما، وتحدثت عن كواليس العمل وتجربتها في الفيلم .



وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قالت عائشة:" الفيلم رومانسي وبه أحداث تشويقية، سعيدة كثيراً بردود أفعال الجمهور عن الفيلم، ومجهود الجميع ظهر من السيناريو و الإخراج والتمثيل والإنتاج" .



وأستكملت عائشة حديثها قائلة :" كانت الكواليس جميلة كثيراً، وتجربتي مع حسن الرداد كانت رائعة، وهذا ثاني تعاون لي مع أمينة خليل والشغل معها ممتع كثيراً، وفي باريس كانت أجواء التصوير جميلة" .





وفي نهاية حديثها قالت عائشة:" عندما شاهدت الفيلم تأثرت بمشاهد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي رحمها الله" .







يذكر أن فيلم "توام روحي" بطولة الفنان حسن الرداد وامينة خليل وعائشة بن احمد ورجاء الجداوي وياسمين سمير وممدوح الشناوي والكثير من النجوم ومن تاليف أماني التونسي واخراج عثمان ابولبن.





ويذكر ان الفيلم ثاني تجربة تجمع المخرج عثمان أبو لبن والمؤلفة أماني التونسي، بعدما قدما سويا فيلم "قصة حب" للفنان احمد حاتم وهنا الزاهد،حيث كانت آخر أفلام حسن الرداد فيلم "عقدة الخواجة" الذي تم عرضه في موسم شم النسيم عام 2018 وشارك في بطولته هنا الزاهد، وماجد المصرى، وبيومى فؤاد.



