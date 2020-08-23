عائشة بن أحمد ل"الفجر الفني": سعيدة كثيرًا بردود أفعال الجمهور حول فيلم "تؤام روحي"...وكواليس التصوير في باريس جميلة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
أعربت الفنانة عائشة بن أحمد، عن سعادتها بمشاركتها في بطولة فيلم "تؤام روحي" ، الذي عُرِضَ يوم 19 أغسطس بدور السينما، وتحدثت عن كواليس العمل وتجربتها في الفيلم .

وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قالت عائشة:" الفيلم رومانسي وبه أحداث تشويقية، سعيدة كثيراً بردود أفعال الجمهور عن الفيلم، ومجهود الجميع ظهر من السيناريو و الإخراج والتمثيل والإنتاج" .

وأستكملت عائشة حديثها قائلة :" كانت الكواليس جميلة كثيراً، وتجربتي مع حسن الرداد كانت رائعة، وهذا ثاني تعاون لي مع أمينة خليل والشغل معها ممتع كثيراً، وفي باريس كانت أجواء التصوير جميلة" .


وفي نهاية حديثها قالت عائشة:" عندما شاهدت الفيلم تأثرت بمشاهد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي رحمها الله" .



يذكر أن فيلم "توام روحي" بطولة الفنان حسن الرداد وامينة خليل وعائشة بن احمد ورجاء الجداوي وياسمين سمير وممدوح الشناوي والكثير من النجوم ومن تاليف أماني التونسي واخراج عثمان ابولبن.


ويذكر ان الفيلم ثاني تجربة تجمع المخرج عثمان أبو لبن والمؤلفة أماني التونسي، بعدما قدما سويا فيلم "قصة حب" للفنان احمد حاتم وهنا الزاهد،حيث كانت آخر أفلام حسن الرداد فيلم "عقدة الخواجة" الذي تم عرضه في موسم شم النسيم عام 2018 وشارك في بطولته هنا الزاهد، وماجد المصرى، وبيومى فؤاد.

أخبار تهمك

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 3 ساعات

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

توتنهام يستهدف التعاقد مع منبوذ برشلونة

منذ ساعة و نصف

ميدو عن أجانب الأهلي: صفقات مضروبة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو مهاجما وليد سليمان: ما فعلته قد يصيب مدربك بسكتة قلبية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

منذ حوالي 11 ساعة

عقبة جديدة.. تجبر ميسي على البقاء في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ يومين

هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. مرتضي منصور يُجيب

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق لـ"فايلر": "فين صالح جمعة والكورة لا تتناسب مع أسلوب العند""

منذ ساعة و 8 دقيقة

نجم الزمالك السابق: الخطيب وقع في فخ مرتضى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل برشلونة في حال رحيل ميسي وسواريز

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:04 ص

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

11:45 م

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

09:14 ص

تشكيل برشلونة في حال رحيل ميسي وسواريز

09:30 ص

ميدو مهاجما وليد سليمان: ما فعلته قد يصيب مدربك بسكتة قلبية

08:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية