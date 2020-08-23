معلومات عن برنامج الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية بـ"آداب حلوان"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:15 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
أية حمروشي
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أعلنت كلية الآداب بجامعة حلوان عن طرح برنامج للدراسات العليا وهو الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، ويسعى البرنامج  إلى الوصول إلى مكانة متميزة بين البرامج المهنية النوعية بالجامعات المصرية، وتوفير بيئة علمية متميزة للتعليم لإعداد القوى البشرية وتأهيلها لسوق العمل، إلى جانب المساهمة في الارتقاء بجودة التعليم والتميز العلمي والعملي وتوفير بيئة متميزة للبحث العلمي التطبيقي لخدمة المجتمع والتنمية المستدامة. 

ويعد برنامج الدبلوم المهني التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية برنامج ساعات معتمدة.

من مميزات البرنامج أنه مزيج من أهم المقررات الدراسية التى تواكب احتياجات سوق العمل، ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وإجراء التحليلات وإخراج الخرائط للمساهمة فى حل المشكلات البيئية، وتطبيق النمذجة والمحاكاة المكانية وتطبيقات الاستشعار عن بعد، وإكساب الدارس مهارات علمية وعملية للارتقاء بفاعلية وكفاءة التنمية المستدامة، السعي إلى تقديم خريج متميز فى مجال نظم المعلومات الجغرافية، وسد احتياجات سوق العمل من الخدمات التعليمية المتميزة.

ويستهدف البرنامج كافة الجهات الحكومية خاصة المعنية بالتعرف على أحدث الأساليب التكنولوجية، وكذلك الطلبة الحاصلين على ليسانس وبكالوريوس من الجامعات والمعاهد الحكومية، وجميع المهتمين بالحصول على أحدث أنواع التكنولوجيا  الحديثة فى نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والباحثين وأساتذة الجامعات.

وتدعم دراسة الدبلوم المهنى التطبيقى لنظم المعلومات الجغرافية العمل فى جهات متعددة ومنها "التخطيط العمرانى، وهيئات المساحة المدنية، والعسكرية، والشركات الخاصة المتعددة الأنشطة فى ظل تنامى أهمية نظم المعلومات الجغرافية واستخدامها فى كافة القطاعات المدنية والعسكرية وهذه المجالات هى:
-أنظمة المعلومات الجغرافية للشركات والهيئات والجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.
-الشركات البترولية والتعدينية، وإدارات التخطيط، والنقل، والمكاتب الهندسية، وإدارة المشروعات القومية وشركات المقاولات.
-هيئات المساحة (المساحة المدنية، المساحة العسكرية، المساحة الجيولوجية، المساحة الجوية)، والهيئة العامة للاستشعار عن بعد.
-الوزارات مثل وزارة البيئة، والزراعة، والبترول، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وجهاز المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الأثار والسياحة، وجميع دور الخبرة الاستشارية.

وللحصول على درجة الدبلوم التطبيقي لنظم المعلومات الجغرافية يتطلب ذلك دراسة ٦٨ ساعة معتمدة منها ٢٢ ساعة معتمدة يتم تحديدها بواسطة المرشد الاكاديمى، وتكون مدة الدراسة على عامين دراسيين والحد الأقصى لنيل الدبلوم ثلاث سنوات، وتتراوح مدة الفصل الدراسى مابين ١٥الى ١٧ أسبوعا وتتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين.

ويشترط التقدم للدبلومة المهنية لنظم المعلومات الجغرافية أن يكون الطالب حاصلا على شهادة البكالوريوس أو الليسانس ( بما فى ذلك قسم الجغرافيا) أو على درجة معادلة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية، أو أى معهد علمى معترف به من المجلس الأعلى للجامعات.

هذا ويبدأ فتح باب التسجيل للبرنامج ابتداءً من يوم الأحد الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠ ويتطلب وجود المستندات التالية:
١-شهادة البكالوريوس أو الليسانس.
٢-شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو التأجيل.

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