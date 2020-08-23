اليوم.. بدء عرض أولى حلقات مسلسل "دانتيل" على منصة "شاهد vip"

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تبدأ منصة "شاهد vip" الليلة في عرض أولى حلقات مسلسل "دانتيل" الذي تقوم بطولته الفنانة سيرين عبد النور، محمود نصر، سارة أبي كنعان، سلوم حداد، نهلة عقل داوودد، نقولا دانيال، زينة مكي، وسام فارس، شربل زياد، وهو من تأليف إنجي القاسم، وإخراج المثني صبح.



وتُجسد سيرين عبد النور خلال الأحداث دور فتاة تُدعى"ميرنا"، وتعيش قصة حب مع شاب، نشأت منذ طفولتها معه ، وكانت علاقتهما في البداية علاقة صداقة قوية تحولت لقصة حب، ثم تحدث ظروف تجعلهم ينفصلان لمدة 10 سنوات، ثم تتوالى الأحداث في إطار درامي.



وتدور أحداث مسلسل "دانتيل" في إطار رومانسي ويعود بالزمن إلى فترة الخمسينات حول أحد أصحاب بيوت الأزياء الذي يقع في حب عاملة لديه خياطة، ويتعرضوا للعديد من الخلافات وسط علاقاتهما بالعملاء والعاملين.