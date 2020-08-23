



اعرف متي اليوم الوطني للملكة العربية السعودية ١٤٤٢ وطرق الاحتفال به (اليوم الوطني السعودي)





يعد اليوم الوطني السعودي من الاعياد الهامة جدًا في المملكة العربية السعودية التي يحتفل به كل مواطن سعودي داخل المملكة.





فاليوم الوطني السعودي هو اجازة رسمية منذ عام ٢٠٠٥ وتتعطل فيه المصالح والهيئات الحكومية ويحصل فيه المواطنون علي اجازة رسمية.





واليوم الوطني هو احتفال بذكري توحيد المملكة العربية السعودية علي يد الملك المؤسس الملك عبد العزيز.





موعد اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية ١٤٤٢

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو الثالث والعشرين من سبتمبر وهو يوم توحيد المملكة العربية السعودية.





حيث اصدر الملك عبد العزيز في هذا اليوم مرسوما بتوحيد مملكتي الحجاز ونجد تحت مسمى المملكة العربية السعودية.





ويتوافق اليوم الوطني لهذا العام هجريا مع يوم الخامس من صفر ١٤٤٢ وستتعطل المصالح والمنشات الوطنية في هذا اليوم احتفالا بذكرى توحيد المملكة.





وتأتي اهم ذكرى لهذا اليوم حين توافق مع يوم التاسع من ذي الحجة اي يوم عرفة وقد كان ذلك عام ٢٠٠٥ مما اعتبره السعوديون حدثا بارزا.





احتفالات اليوم الوطني السعودي

حيث ان اليوم الوطني السعودي هو اجازة رسمية منذ ان قرر ذلك الملك عبد الله عام ٢٠٠٥ فان السعوديون يحتفلون بهذا اليوم بصور متعددة.





هناك العديد من السعوديون يستغلون هذا اليوم في الخروج الي الحدائق والمتنزهات او حضور الحفلات المتنوعة.





ويستغل منظموا الحفلات والمهرجانات كون هذا اليوم عطلة رسمية في اقامة احتفالاتهم لضمان الحضور الجماهيري الكبير.





هذا بالاضافة الي الاحتفالات والمهرجانات التي تقام خصيصا للاحتفال بهذا اليوم.



