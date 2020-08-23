السياحة تكشف مفاجأة عن عدد السائحين الذين زاروا مصر بعد استئناف الحركة (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:12 ص
أبو الهول
أبو الهول
هدى عبدالرازق
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أكدت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، أن مؤشرات عودة السياحة إيجابية في مصر إيجابية، وهناك التزام كبير من أصحاب الفنادق بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكشفت "بهجت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، أن عدد السياح الذين زاروا محافظات البحر الأحمر، ومطروح، وجنوب سيناء خلال الفترة الماضية يصل إلى 100 ألف سائح.

وأشارت إلى أن السياحة بدأت تسترد عافيتها، والقادم أفضل، موضحة أن أكثر من 50% من الطاقة الفندقية في محافظتي الأقصر وأسوان تقدموا للحصول على الشهادة الصحية لإعادة التشغيل.

ومن جانبه قال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إن الفنادق التى يثبت استضافتها لأفراح أو حفلات سيتم توقيع عقوبات عليها من قبل وزارة السياحة والآثار تصل إلى الغاء الترخيص.. وأضاف ان الضوابط التى وضعتها الدولة لتشغيل الفنادق تحظرعلى الفنادق إقامة اية حفلات او افراح بها حاليا.
وأوضح الشاعر ان الغرفة لم تتلق إلى الآن أية شكاوى بقيام فنادق بتنظيم أفراح كما لم تقم شرطة السياحة والآثار بإبلاغ الوزارة بذلك.. مرجحا أن تكون المنشآت التى نظمت مثل تلك الفاعليات تابعة لجهات غير وزارة السياحة او تكون تلك الصور قديمة.

وأشار الشاعر إلى أن لجنة الأزمات الخاصة بكورونا والمشكلة من عدد من الوزارات ربما تقرر خلال الأسابيع المقبلة إعادة تشغيل الأفراح بالفنادق بضوابط احترازية معينة حال تم التأكد من عدم حدوث أية إصابات او انتشار للفيروس من شخص لآخر خلال إقامتها.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية ان نسب الأشغال بفنادق الغردقة وشرم الشيخ تراجعت بنسبة كبيرة بعد إجازات عيد الأضحى، فيما حافظت فنادق الإسكندرية والعين السخنة ومطروح على نسب الأشغال العالية خاصة ان جميع المتواجدين بها من المصريين.

وأشار إلى أن العديد من شركات السياحة الأوروبية خاصة من ألمانيا وبريطانيا أعلنت جاهزيتها لتنظيم رحلات إلى مصر بداية من شهر سبتمبر المقبل حال قررت دولها السماح بسفرمواطنيها خارج دول الاتحاد الأوروبى للسياحة.

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