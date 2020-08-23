توتنهام يستهدف التعاقد مع منبوذ برشلونة

أبدي نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي رغبه قوية في التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





ووفقاً لصحيفة " ديلي ميل " البريطانية، فإن الاسبيرز قد وضع النجم الكرواتي على لائحة اللاعبين المطلوبين من أجل تدعيم صفوف خط الوسط الموسم المقبل.





وأشارت الصحيفة إلى أن دانيال ليفي مالك نادي توتنهام، يري في راكيتيتش البديل المثالي للدنماركي كرستان إيركسن الذي رحل عن صفوف الفريق صوب إنتر ميلان.





وبات راكيتيتش غير مرغوب فيه في برشلونة خاصه بعد احتفالة الاخير بفوذ إشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي، على حساب إنتر ميلان الإيطالي.





يذكر أن تقارير صحفية إسبانية قد ربطت إنتقال النجم الكرواتي إلى صفوف إشبيلية مقابل 10 مليون يورو، بعد أن غادر الفريق في 2014 نحو برشلونة مقابل 18 مليون يورو.



