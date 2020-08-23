نضال الشافعي ينضم لقائمة أبطال مسلسل "في يوم وليلة"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:53 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقد الفنان نضال الشافعي على مسلسل "في يوم وليلة"، ويُجسد دور مهم ومحوري خلال الأحداث، وتجري مخرجة العمل شيرين عادل اختيار باقى الأبطال، والمسلسل يعتمد على ثلاث بطلات أمام رزق وتم التعاقد بشكل رسمي مع الفنانة آيتن عامر، والفنانة ولاء الشريف.


مسلسل "فى يوم وليلة" تدور أحداثه في إطار 45 حلقة معتمدًا على التشويق والإثارة، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر البدء في تصويره نهاية أغسطس الجاري لعرضه فى بداية الموسم الشتوي.

وفي سياق آخر، يُشارك نضال الشافعي في مسلسل "هجمة مرتدة"، وهو من إخراج أحمد علاء الديب، تأليف باهر دويدار، بطولة أحمد عز، هند صبري، صلاح عبد الله، ماجدة زكي، هشام سليم، أحمد فؤاد سليم.

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