بهذه الطريقة.. داليا مصطفى تنفي خضوعها لعملية تجميل

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:53 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والقيديوهات "إنستجرام" .


وكانت الصورة مقربة من وجهها، لترد بها على إدعاءات البعض حول خضوعها لعمليات تجميل.

علقت داليا على الصورة قائلة: "مساء الخير كلوز اهو علشان تتاكدوا مفيش عمليه في مانخيري ولا عيني ولا شفايفي ولا خدود ولا انتوا ايه رايكوا قولوا بجد".



وكان آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى، مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى عرض خلال الفترة الماضية، وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم ومنهم الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وفريدة سيف النصر، وإدوارد، وحمدي الوزير، وقصة أيمن سليم، سيناريو وحوار، أيمن سليم ونهي سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.
 

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