رسالة مهمة من وزير التعليم العالي بشأن كورونا (فيديو)

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه أصبح لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع فروس كورونا، مطمئنا المصريين بشأن احتمالية التعرض لموجة ثانية من فيروس كورونا، قائلا: "المستشفيات الجامعية جاهزة لأي موجة ثانية لفيروس كورونا".





وأوضح خالد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الأدوية لم تنقص الفترة الماضية ولدينا مخزون كافٍ، منوها بأنهم يتواصلون مع المركز القومي للبحوث والمراكز البحثية العالمية بشأن لقاح ضد فيروس كورونا".





أضاف أن الجامعات والمعاهد تدرس التعامل مع نظام التعليم الهجين، تحسبًا لأي طارئ بشأن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.



