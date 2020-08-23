رسالة مهمة من وزير التعليم العالي بشأن كورونا (فيديو)
الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:11 ص
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه أصبح لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع فروس كورونا، مطمئنا المصريين بشأن احتمالية التعرض لموجة ثانية من فيروس كورونا، قائلا: "المستشفيات الجامعية جاهزة لأي موجة ثانية لفيروس كورونا".
وأوضح خالد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الأدوية لم تنقص الفترة الماضية ولدينا مخزون كافٍ، منوها بأنهم يتواصلون مع المركز القومي للبحوث والمراكز البحثية العالمية بشأن لقاح ضد فيروس كورونا".
أضاف أن الجامعات والمعاهد تدرس التعامل مع نظام التعليم الهجين، تحسبًا لأي طارئ بشأن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.
إحصائيات كورونا بمصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 800 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 65118 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 97237 حالة من ضمنهم 65118 حالة تم شفاؤها، و5243 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".