المكسيك: عدد وفيات فيروس كورونا تتجاوز عتبة الـ60 ألفا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، اليوم الأحد، عن ارتفاع جديد في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وبحسب السلطات الصحية المكسيكية، تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ60 ألفا، فيما فاقت الإصابات عتبة الـ555 ألفا.

 

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية، 644 حالة وفاة و6482 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا.

 

وأكدت السلطات الصحية المكسيكية، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 556216 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء 60254 حالات وفاة.

 

وصرح مسؤولون مؤخرا، بأن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام الرسمية المعلنة.

 

وتوقع نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز غاتيل، أن يكون وباء "كوفيد-19" "طويل الأمد".

 

تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.

 

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