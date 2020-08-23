دومينيك حوراني تتعرض للهجوم بعد نشرها صورة جريئة لها

تعرضت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، لهجوم عنيف من قبل متابعيها عبر السوشال ميديا بسبب إطلالتها التي اختارتها للتعبير عن صدمتها تجاه ما حدث في لبنان من انفجار دمر العاصمة بيروت وخلف وراءه مئات القتلى.





ونشرت دومينيك عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها وهي ترتدي جاكيتا أسود مفتوحا مكشوف الصدر.



