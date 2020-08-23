ما هو حكم صلاة المصاب بكورونا في المسجد؟

أكد عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن من يشك أنه مصاب بفيروس كورونا واجب عليه الصلاة في منزله.





وأضاف "هندي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه يجب معاقبة من ينقل العدوى لغيره وهو يعلم ذلك.





وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه سيحصل المصاب بكورونا الذي يصلي في المنزل على نفس أجر الذي يصلي في المسجد.





قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإجراءات المتبعة في صلاة الجمعة هي نفس المتبعة في باقي الصلوات، لافتًا إلى أن تجربة عودة الصلاة في المساجد خلال الخمسة أسابيع الماضية أكدت مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية داخل المساجد.





وأضاف "هندي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن وزارة الأوقاف أصبحت تمتلك آليات لمتابعة تنفيذ الإجراءات، وتسير في مسار الحفاظ على حياة وصحة المواطنين.





وأشار إلى أن خطبة الجمعة لا تتعدى 10 دقائق، مؤكدًا أن فترة الـ10 دقائق كافية لتوصيل الرسائل الهامة، منوهًا بأن حالة الوعي الموجودة في المسجد هي المسئولة عن عودة صلاة الجمعة، وهي الضابط الرئيسي لاستمرار الصلاة في المساجد.



