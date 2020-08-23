زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:16 ص
زيدان
زيدان
وكالات
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يخطط زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني إلى التعاقد مع شقيقين في خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل توفير للثنائي سيرجيو راموس ورافائيل فاران بالإضافة إلى تراجع مستوى مارسيلو الظهير الأيسر للفريق.

 

وأكد موقع لو سبورت الفرنسي أن زيدان يخطط للجمع بين الأخوين الفرنسيين ثيو هيرنانديز ولوكاس هيرنانديز في خط دفاع ريال مدريد حيث رحل ثيو هيرنانديز إلى ميلان مطلع الموسم الجاري مقابل 20 مليون يورو.

 

وأشار الموقع إلى أن زيدان يخطط للتعاقد مع لوكاس هيرنانديز مدافع بايرن ميونيخ الألماني والذي انضم له قادمًا من أتلتيكو مدريد في الميركاتو الصيفي الأخير وبات مطلوبًا في أندية عديدة بعد التألق داخل قلعة البافاري في هذا الموسم.

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