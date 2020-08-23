"جلطة" تبعد فنانا شهيرا عن الوسط الفني

أوقفت "جلطة" أصابت الفنان الشعبي السعودي "بدر الليمون" عن مواصلة مشواره الفني، بعد أن ألزمته حالته الصحية السرير الأبيض في مستشفى الأمير متعب بسكاكا شمال السعودية.





الفنان الشهير بأغنية "أحب الليل والسهرة"، يتلقى الرعاية الطبية منذ 6 أيام في منطقة الجوف، إذ بينت الفحوصات وجود ورم في إحدى الكليتين، ما سيبقيه في المستشفى حتى يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.





وفي اتصال هاتفي مع أحد أصدقاء الفنان أكد بأن الليمون يتلقى الرعاية الطبية، وبحاجة لنقله إلى مركز طبي متخصص في هذه الحالات.





وكان الفنان الشعبي الليمون يقيم عدداً من الجلسات الغنائية في مناطق مختلفة من السعودية، كان آخرها في جدة قبل أيام من إصابته.





كما يعد أحد أبرز أسماء الفن الشعبي في السعودية، والذي بدأ مشواره الفني مبكراً حين كان يبلغ ١٥ عاماً من عمره، مشاركا في الاحتفالات المحلية، منطلقا من مدينته الصغيرة "سكاكا" وصولاً إلى أسماع السعوديين شرقاً وغرباً.



