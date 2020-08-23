نجم الزمالك السابق: الخطيب وقع في فخ مرتضى

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:18 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نجح في مخططه لتشتيت ذهن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر ستوديو القمة المذاع على قناة النهار: "أعرف ما يدور في عقل مرتضى منصور جيدا، فهو استطاع أن يشتت ذهن الخطيب ومجلس الأهلي، وهي تعد ميزة له بغض النظر عن أسلوبه الخاطئ ولكن هذا ملعبه".

وأشار إلى أن سيد عبد الحفيظ كان يتبع نفس هذه الطريقة، ولكن نصحت أمير مرتضى بألا يقوم بتقليده حتى لا يذهب لملعبه، مضيفا، "بالفعل استمع أمير إلى حديثي وأثبت نجاحه".

وواصل، " دخلت في خلاف مع مرتضى منصور استمر 11 شهرا، وأعرف طريقته جيدا هذا هو ملعبه".

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