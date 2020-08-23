خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:16 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. 

ودخل الفريق الكتالوني في مفاوضات مع إنتر ميلان خلال الأشهر الماضية، ولكن فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا أوقفت المفاوضات، خاصة وأن برشلونة يمر بأزمة مالية كبري. 

وأشارت تقارير حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن برشلونة يستعد لهجوم جديد من أجل لاوتارو مارتينيز في الأيام المقبلة، حيث أن اللاعي الأرجنتيني لا يزال الأولوية داخل النادي. 

يذكر أن لويس سواريز مهاجم برشلونة اقترب من الرحيل عن جدران كامب نو هذا الصيف، بسبب راتبه العالي مع النادي الكتالوني.

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