"أماكن السهر" للهضبة تقترب من مليون مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:53 ص
بوابة الفجر
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طرح الهضبة عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة "أماكن السهر" الذي من المتوقع طرحه كاملا الفترة القادمة.

الاغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وإخراج أحمد النجار.

واقتربت "أماكن السهر" من حصد مليون مشاهدة خلال أيام قليلة من طرحها عبر يوتيوب.

وفي وقت سابق، انتهى عمرو دياب من تصوير أغنية "أماكن السهر" بالساحل الشمالى وشاركت فى تصويرها الفنانة دينا الشربينى،  ومدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

وجاء في كلمات أغنية أماكن السهر: "دة جواب بان من العنوان اقروا المكتوب في عينيه.. في أماكن السهر أنا قمري طلع واتشهر.. والناس يقلقوا لو ظهر بيغطي ع الحلوين.. ع البحر أن مشي الموج يهدى ويختشى الموج يزعل لو مشي له حبايب بالملايين.. دة حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل".

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