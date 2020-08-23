كلاسيكو مصري سعودي.. بعنوان متصدر الدوري خاسر









تحت مسمى الكلاسيكو، لعب لقاء في الدوري المصري الممتاز، وآخر في الدوري السعودي للمحترفين، في غضون يومين فقط، بعنوان "المتصدر خاسر".





حيث سقط الأهلي مساء أمس السبت، أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدور الثاني في الدوري المصري الممتاز.





الأهلي كان دخل اللقاء متصدرا الدوري برصيد 56 نقطة، بينما خاض الزمالك اللقاء محتلا المركز الثاني برصيد 39 نقطة.





كما هو الحال لفريق الهلال الذي خسر بثنائية مقابل هدف أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين، مساء يوم الخميس الماضي.





الهلال دخل اللقاء محتلا المركز الأول برصيد 60 نقطة، بينما الأهلي متواجدا في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.





رغبات موحدة





الهلال كان يرغب في تثبيت تواجده في صدارة الجدول نحو اللقب، والتي تتماثل مع رغبة الأهلي الذي كان يريد تأكيد صدارته لحسم اللقب مبكرا.





وفي المقابل كانت رغبة أهلي جدة تكمن في تأكيد تواجده في المركز الثالث من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا، كما هو الحال مع الزمالك الذي كان يريد التشبث بفرصة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.





غيابات مؤثرة





الهلال "الخاسر"، كان لديه عدد من الغيابات المؤثرة، والتي تتمثل في الثلاثي، سلمان الفرج وكارلوس إدواردو ونواف العابد، للإصابة.





الأهلي "الخاسر"، كان لديه عدد من الغيابات المؤثرة أيضا، والتي تتمثل في، محمود متولي أحمد الشيخ، بسبب الإصابة، وحسين الشحات لعدم الجاهزية بعد عملية الفتاق، ومحمود كهربا للإيقاف بسبب عقوبة مباراة السوبر.





ذكاء المدرب





على الرغم من أن أهلي جدة كان يعاني أيضًا من الغيابات، إلا أن فلادان مدرب الفريق تعامل بواقعية مع هذه الأزمة، عكس رزافان لوشيسكو مدرب الهلال الذي غير كثيرا في تشكيلته.





بالمثل، تعامل كارتيرون مدرب الزمالك مع غياباته بشكل واقعي وحاول إيجاد حلول في إطار تحقيق أهدافه، عكس ما فعله رينيه فايلر مدرب الأهلي الذي غير أيضا في تشكيلته وطريقة لعبه كثيرا.





استحواذ سلبي دون فائدة





في مباراة الأهلي والزمالك، كان الاستحواذ الأكبر للأحمر، ولكن افتتح الأبيض التسجيل في الدقيقة 13 بأقدام احمد السيد زيزو، وادرك الأهلي التعادل في الدقيقة 62 عن طريق ياسر إبراهيم، ومع حلول الدقيقة 71 أدرك مصطفى محمد هدف تقدم الزمالك، واختتم ثلاثية الأبيض أسامه الفيصل في الدقيقة 93.





وفي مباراة الهلال والأهلي، ضمن منافسات الدوري السعودي، كان الاستحواذ لصالح الأزرق، ولكن الفوز كان حليف الراقي.





افتتح التهديف عمر السومة مبكرا ايضا في الدقيقة 5، لصالح الأهلي، وأدرك علي البليهي التعادل للهلال في الدقيقة 62، وعند الدقيقة 74، أحرز عبدالفتاح عسيري هدف تقدم الأهلي.





المدافعون يدركون التعادل





الغريب في الأمر أن هدف تعادل الهلال جاء عن طريق المدافع علي البليهي، وكذلك هدف تعادل الأهلي المصري عن طريق المدافع ياسر إبراهيم.









7 إنذارات في كل مباراة





شهد اللقائين 7 إنذارات في كل منهما، حيث تلقى لاعبي أهلي جدة 4 إنذارات، و3 للاعبي الهلال، بينما على الجانب الآخر، حصل لاعبي الأهلي المصري على 5 إنذارات، مقابل 2للزمالك.





توهان مهاجمي الخاسران





على الرغم من القوة التي يتمتع بها الفرنسي بافتيمبي جوميز إلا أنه ظهر دون المستوى خلال اللقاء ولم يسجل أي أهداف.



