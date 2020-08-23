طقس اليوم.. شبورة صباحا وشديد الحرارة على هذه المناطق

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأحد الموافق 23 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التوقعات كالتالي:

طقس الأحد نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأحد ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- نشاط رياح على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

توقعات للفترة الحالية
وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وأن الفترة الحالية فترة استقرار في الأحوال الجوية، حيث تستمر على هذا المعدل حتى منتصف الأسبوع الجاري.

وأضاف الخبراء أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة بين 35 و36 درجة، وعلى السواحل الشمالية تصل لـ32 درجة، بينما تتراوح بين 37 و40 درجة على المناطق الجنوبية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة الأمر الذى يتسبب في إحساسنا بارتفاع في درجات الحرارة وإحساسنا بالحر.

وأكد الخبراء أن هناك فرصة لتكون الشبورة في الصباح، على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وتكون الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء مع اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس فقط.

وأوضح الخبراء أن سبب الإحساس بالحرارة، يرجع لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي وارتفاع نسب الرطوبة التي تصل لـ 88% على السواحل الشمالية. 

وتوقع الخبراء أن تقل الرطوبة، وتبدأ الأجواء في التحسن مع بداية فصل الخريف الذي يتبقى على بدايته ما يقرب من شهر.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 24 والعظمى 35
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 24 والعظمى 31
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 25 والعظمى 31
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 34
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36
درجات الحرارة في السويس الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة في العريش الصغرى 23 والعظمى 33 
درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 32
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في نخل الصغرى 18 والعظمى 35 
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 28 والعظمى 36 
درجات الحرارة في طابا الصغرى 26 والعظمى 34 
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 18 والعظمى 32
درجات الحرارة في الطور الصغرى 27 والعظمى 33 
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 37
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 27 والعظمى 37
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 36
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 22 والعظمى 37
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 24 والعظمى 37
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في قنا الصغرى 25 والعظمى 39
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 25 والعظمى 40 
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 26 والعظمى 40 
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 39
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 24 والعظمى 40
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 38
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 27 والعظمى 38 
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 29 والعظمى 34
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 29 والعظمى 33

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